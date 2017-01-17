Областная общественно-политическая газета
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№6 (5293)
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17.01.2017
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№6 (5293) |
Третья полоса
Общество
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Умники и умницы

В Рязанской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Автор фото: Дмитрий Осинин | Умники и умницы
Фото: Дмитрий Осинин.

В этом году в интеллектуальном соревновании на уровне региона принимают участие 600 учеников школ Рязани и области. Это победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, прошедшие специальный рейтинговый отбор.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится по 21 предмету с 11 января по 22 февраля. Площадками для проведения предметных олимпиад станут РГУ имени С. Есенина, Рязанский институт развития образования, академия ФСИН, школа № 63 и учебный центр МЧС. Победители и призеры регионального этапа получат возможность пройти отбор для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Комментируя старт регионального этапа, министр образования Ольга Щетинкина отметила, что в этом году наиболее популярными предметами (с точки зрения количества участников олимпиад по ним) являются математика, литература, физкультура, обществознание и ОБЖ. Ольга Щетинкина также отметила, что призеры и победители регионального этапа награждаются стипендией губернатора. А победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады получают преимущество при поступлении в вузы: им автоматически засчитывается 100 баллов по тому предмету, по которому они участвовали в олимпиаде.

Каждый год в числе призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады оказываются и рязанские школьники. Это ребята не только из областного центра, но и из городов и районов нашего региона.

– Ежегодно представители Рязанской области, которые занимают призовые места в предметных олимпиадах, становятся студентами самых престижных вузов страны – это МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, МФТИ и другие, ­– подчеркнула министр образования.

По уровню достижений в олимпиадном школьном движении Рязанская область находится в середине рейтинга среди регионов Центральной России, добавила Ольга Щетинкина. Для помощи школьникам в подготовке к предметным олимпиадам по точным наукам специально создана региональная заочная физико-математическая школа, которая базируется в РИРО. В школу зачислены 80 учеников 9-11 классов, показавших отличные результаты на школьных олимпиадах муниципального уровня. Школа работает в очно-заочной и дистанционной форме, для ребят проводятся очные сессии, во время которых с ними занимаются преподаватели РИРО и других рязанских вузов. Слушатели школы получают задания, выполняют их и по электронной почте направляют работы для проверки своим преподавателям, которые, в свою очередь, дистанционно консультируют ребят.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в минувшую среду с олимпиады по французскому языку, прошедшей в РГУ имени С. Есенина.

Статья опубликована в номере 6 (5293) от 17 января 2017 года
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