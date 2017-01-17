Областная общественно-политическая газета
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17.01.2017
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№6 (5293) |
Третья полоса
Общество
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Единство в дружбе

В Рязанской области началась активная подготовка к Всемирному фестивалю молодежи

В Правительстве Рязанской области прошло заседание регионального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В нем приняли участие представители активной молодежи из разных сфер деятельности. Они обсудили и утвердили план работы по подготовке к фестивалю, который пройдет в городе Сочи с 15 по 22 октября 2017 года.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина отметила, что в последний раз такой фестиваль проводился в России 32 года назад. И то, что он вновь вернулся в Россию, очень почетно и ответственно для нашей страны. В нем примут участие более 20 тысяч молодых людей со всего мира. Семь тысяч волонтеров будут помогать в его организации и проведении.

– Это будет величайшее событие и для молодежи, и для всей России, – подчеркнула Елена Ивановна. – Фестиваль призван укрепить международные связи и межкультурные отношения среди представителей молодого поколения.

Рязанскую область представят 175 участников и 70 волонтеров, отбор которых будет проходить весной. Все желающие должны подать заявки до 30 апреля. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте Russia2017.com с помощью автоматизированной информационной системы «Молодежь России» и потом пройти конкурсный отбор.

Заместитель министра молодежной политики и спорта региона Павел Симаков напомнил, что в рамках подготовки к фестивалю нужно будет уделить большое внимание его рекламной кампании, чтобы максимальное количество молодежи узнало о нем.

Статья опубликована в номере 6 (5293) от 17 января 2017 года
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