Областная общественно-политическая газета
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17.01.2017
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№6 (5293) |
Третья полоса
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Как у всех!

Как у всех!

«Как дела? – Да как у всех. Ничего нового». Эта фраза обычно ассоциируется с чем-то скучным и обыденным. В наш век прогресса и суеты стало модным куда-то бежать, постоянно развиваться, ни минуты не сидеть спокойно. Вон у Кати дочка ходит в пять кружков и секций, а мама в это время успевает с работы забежать в бассейн, на йогу, на танцы, а вечером еще и про курсы личностного роста в Интернете почитает. А у Димы жена постоянно заставляет его читать книги по позитивной психологии, обвиняя его в «слишком простом и обыденном взгляде на жизнь». Другие знакомые каждый год отмечают Новый год оригинально; то в горах, то на море под пальмами, то в центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади... Дома им скучно. Ни дня без развития, в общем, чтоб «не как у всех», иначе серость поглотит их.

Почему-то постепенно в нашем обществе понятие «жить, как все» приобретает все больше негативный оттенок. Если вдруг семья живет, «как все», то их непременно заел быт и дело идет к разводу. Надо спасать! «Вам надо съездить куда-то отдохнуть вместе! Жене – купить обновок, сделать новую прическу, мужу – посидеть пару дней в гараже с друзьями. И уж тогда-то все изменится!» – советуют «диванные психологи». А, может, им и так хорошо?.. Может, они всегда мечтали о тихих семейных вечерах у телевизора, когда после тяжелого трудового дня все собираются вместе, пьют чай и хохочут над советской комедией, а потом счастливые засыпают в обнимку. Потому что и так все хорошо и «лучше» им не надо.

Или, рассказывая о своей жизни, ее нужно намеренно приукрашивать, чтоб не вызывать у некоторых жалость?.. «Ох, да вот только вернулись из аквапарка. Народу – тьма! На Новый год в Бразилию, наверное, махнем. Вот карнавальные костюмы шить начали. Дети? Ой, они второй месяц в Тибете у нас, учатся гармонии души и тела. Страшно, конечно, было их туда в таком возрасте отпускать, но надо. Упустишь развитие, потом не нагонишь. Сейчас вот книгу начну писать. Как какую? «Как постигнуть дзен, сажая картошку».

Шутки шутками, но как-то постепенно в наше сознание внедряется ощущение, что мы живем скучно, что жизнь проходит мимо нас. Отсюда возникают депрессия, недовольство друг другом, работой, взаимные обвинения, поиск путей выхода из серых будней... Люди сгоряча рушат семьи, увольняются с работы, меняют место жительства, бросают все и мчатся навстречу «яркой жизни»… Но что бы они ни делали, куда бы ни шли, они везде берут с собой себя. Недаром говорят: хорошо там, где нас нет. Мы каждый день ждем нового «завтра», а просыпаемся – снова «сегодня». И это «сегодня» – прекрасное, если ты и твои близкие живы и здоровы, если тебя любят и ждут, в тебе нуждаются. Если впереди у тебя маячит отпуск (пусть недолгий и не на берегу океана, но спокойный), если в выходные ты, наконец-то, выйдешь кататься на лыжах или просто выспишься, если сегодня вечером ты порадуешь семью новым блюдом на ужин или вы купите к ужину пиццу, если дети просят помочь с решением задачи или хвалятся «пятеркой» в дневнике, если у вас есть мечты, на которые стоит копить деньги или которые совсем ничего не стоят… – это все отличные поводы для ежедневной радости.

Жизнь – это не только те дни, что запомнились. Жизнь – это все дни без исключения! Скучные и веселые, проведенные за границей или в деревне у бабушки, на «американских горках» или на велосипеде в парке, когда мы плачем или смеемся, жалеем себя или улыбаемся трудностям, в 15 лет или в 75 – неважно. Жизнь, «как у всех», – у каждого своя, неповторимая.

Статья опубликована в номере 6 (5293) от 17 января 2017 года
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