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17.01.2017
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№6 (5293) |
Вторая полоса
Общество
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Притяжение родины

На родине двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Василия Алексеева установлен памятный знак в честь легендарного земляка
Притяжение родины

В торжестве, состоявшемся в Милославском, на малой родине заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера Советского Союза Василия Алексеева, приняли участие вице-губернатор области Сергей Филимонов, депутат Государственной Думы РФ Елена Митина, депутат областной Думы Олег Мокроусов, глава администрации Милославского района Сергей Бердников, делегация из Ростовской области, родственники великого атлета. Памятный камень установлен в центре Милославского, на территории Алексеевского парка, обустройство которого уже началось.

– Я благодарна главе администрации Милославского района за приглашение. Город Шахты Ростовской области и Милославский район Рязанской разделяют многие километры, но жители этих мест едины по духу. Я уверена, что наше сотрудничество будет продолжено. Низкий поклон вам всем от меня и моей семьи. Спасибо за память, – сказала Олимпиада Ивановна Алексеева на открытии памятника. – Обещаю приехать в Милославское, когда будет открыт Алексеевский парк.

От имени губернатора Олега Ковалева добрые пожелания собравшимся передал Сергей Филимонов.

– Сегодня знаменательное событие: мы увековечиваем память великого рязанца, самого сильного человека в мире Василия Алексеева. Губернатором области поддержана инициатива милославцев установить в Алексеевском парке бронзовый бюст Василию Алексееву, – сказал вице-губернатор.

После открытия памятного камня были проведены традиционные зимние спортивные игры «Алексеевские забавы», победителями которых стали хозяева – физкультурники команды отдела полиции Милославского района.

В программе пребывания делегации из города Шахты в нашей области было посещение музея еще одного легендарного земляка – Петра Петровича Семенова Тян-Шанского, которому в эти дни исполнилось 190 лет.

Вечером в местном Дворце культуры состоялась встреча жителей районного центра с дорогими гостями. На многочисленные вопросы собравшихся отвечали вдова Василия Алексеева Олимпиада Ивановна, сын Дмитрий и внучка Дарья. Воспоминаниями о встречах с великим спортсменом поделились директор открытого на Центральном спортивном комплексе города Рязани музея Юрий Манакин, ветеран спорта Александр Куликов и спортивный обозреватель Вячеслав Чирков.

– В честь Василия Ивановича Алексеева мы назвали часть проспекта, у нас прекрасный памятник, возведенный напротив Дворца спорта, спортивная школа носит имя Алексеева. Мы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В декабре делегация Милославского района побывала в городе Шахты, а сегодня шахтинская делегация прибыла в Милославский район. Мы учимся друг у друга. Черта Василия Ивановича – собирать вокруг себя друзей. И сегодня он помог собрать нас, чтобы мы вспомнили, какой он героический человек, – произнес со сцены Дворца культуры заместитель главы администрации города Шахты Дмитрий Кравцов.

Василий Алексеев возвращается на родину. В памяти благодарных земляков…

Вячеслав Ефимов

Статья опубликована в номере 6 (5293) от 17 января 2017 года
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Умники и умницы
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