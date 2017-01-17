Областная общественно-политическая газета
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17 января 2017 года
№6 (5293)
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17.01.2017
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№6 (5293) |
Вторая полоса
Общество
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Ответственные и принципиальные

Работников прокуратуры поздравили с профессиональным праздником
Автор фото: Александр Королев | Ответственные и принципиальные
Фото: Александр Королев.

Торжества, посвященные 295-й годовщине образования прокуратуры России, прошли в областном театре драмы.

Работников прокуратуры поздравил глава региона Олег Ковалев. Он отметил, что работники прокуратуры области профессионально выполняют служебный долг, ведут эффективную и последовательную работу по многим направлениям, в первую очередь – в борьбе с преступностью, проявлениями коррупции, защите прав и свобод граждан. «В прошлом году мы совместно контролировали работу по выплате задолженностей по заработной плате. Результат – область по задолженностям по заработной плате находится в числе регионов с самым минимальным уровнем таких долгов, – отметил Олег Ковалев. – Под постоянным контролем прокуратуры находится работа по защите прав предпринимателей, снижению административных барьеров для бизнеса. Самое пристальное внимание в минувшем году прокуроры уделили контролю за расходованием бюджетных средств, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта автодорог». Губернатор поблагодарил работников прокуратуры за труд и вручил региональные награды.

Своих сотрудников с профессиональным праздником поздравил прокурор области Олег Черныш. Он отметил, что доверие граждан к работе сотрудников органов прокуратуры возрастает. Ежегодно в прокуратуру области поступают около 23 тысяч обращений граждан. В минувшем году в центре внимания ведомства находились вопросы по соблюдению трудового законодательства. В частности, по требованиям прокуроров работникам различных предприятий области было возмещено более 124 миллионов рублей задолженностей по заработной плате. Большая работа была проведена по защите прав инвалидов и пенсионеров, а также несовершеннолетних детей, в том числе оставшихся без попечения родителей. Оперативно и принципиально решались вопросы по пресечению нарушений закона в сфере ЖКХ, в области дорожного строительства, охраны окружающей среды, землепользования, налогообложения. За последний год с помощью прокуратуры было устранено более 15 тысяч нарушений прав участников уголовных процессов. Борьба с коррупцией остается важнейшей задачей прокуратуры. В прошлом году по прокурорским материалам на коррупционеров в регионе было возбуждено 12 уголовных дел. Всего правоохранительными органами в суды было направлено более 80 уголовных дел о коррупционных преступлениях, 85 человек осудили.

Работников прокуратуры с профессиональным праздником поздравил председатель областной Думы Аркадий Фомин. Он поблагодарил прокуроров за профессионализм и принципиальность в работе.

Лучшие сотрудники прокуратуры области получили ведомственные, региональные и муниципальные награды.

Статья опубликована в номере 6 (5293) от 17 января 2017 года
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