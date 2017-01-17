Наследники Озерова

В Рязани завершился международный турнир по теннису «Кубок Кремля»

В Академии тенниса им. Н.Н. Озерова состоялось закрытие международного теннисного турнира среди юношей и девушек до 15 лет «Кубок Кремля». В нем приняли участие около 200 спортсменов из 13 стран мира. В решающих матчах за награды боролись спортсмены из России, Франции, Канады.

В финале женского парного турнира победу одержали представители России Ксения Алешина и Владислава Петровская, второе место также досталось нашим теннисисткам Екатерине Кузнецовой и Диане Шнайдер. В одиночном разряде лучшей по итогам драматичного поединка оказалась москвичка Оксана Селехметьева. Ее сопернице Анне Чеканской досталось «серебро». В парном разряде юношей победу также одержали россияне Роберт Корелов и Игорь Кудряшов, обыграв Алекса Сян Лу и Максима Сант-Хилари из Канады. В одиночном разряде среди юношей и «золото», и «серебро» – у зарубежных спортсменов. Француз Макс Вестфал взял верх над канадцем Максимом Сант-Хилари.

В турнире участвовали и теннисисты, представлявшие центр спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н.Н. Озерова». В квалификации играли Артем Астафьев и Анастасия Брешенкова, в основном турнире – Игорь Бойко, Динара Аллоярова и Даниил Жибуль, дошедший до четвертьфинала. По мнению специалистов, участие рязанцев в таких крупных соревнованиях – хороший знак того, что первые шаги рязанский теннис делает уверенно.

– То, что наши дошли до четвертьфинала, – это нормально, потому что теннис в Рязани – относительно молодой вид спорта, – говорит губернатор Олег Ковалев. – До появления Академии тенниса у нас работали детско-юношеские спортивные школы, но не было отбора наиболее талантливых и повышения мастерства до международного уровня. Сегодня такая возможность для ребят есть. Необходимо продолжать упорно тренироваться. Такие вот турниры тоже необходимы, потому что спортсменам нужен соревновательный опыт. Без этого не выиграешь. Я доволен тем, что 13 государств прислали сюда своих представителей. Предварительных заявок было 29. По разным причинам люди не смогли приехать. Даже представители Канады прибыли, хотя турнир европейский. Это хороший знак.

– Хороший уровень для данного этапа, – дает оценку развитию тенниса в Рязани вице-президент федерации России Владимир Лазарев. – В прошлом году ваша команда выиграла первенство России. Теннисистка Анастасия Гасанова уже входит в число кандидатов в национальную сборную команду. Я недавно был участником сбора национальной команды, который прошел в Дубаи, и наблюдал ее там. Ей есть над чем работать. В Рязани начала действовать школа «Центр спортивной подготовки». Это перспектива, это будущее. Подготовка теннисиста – многолетний процесс. Большого мастера создают десятки лет непрерывной работы, а потом о нем будет говорить вся Россия, а может быть, даже и весь мир. У вас очень перспективное теннисное будущее.

Анастасия Гасанова играет в большой теннис с 4 лет. С января 2011 года спортсменка включена в состав юниорской сборной России. В конце сентября 2015 года приказом Минспорта РФ ей было присвоено звание «Мастер спорта России». Анастасия является шестикратным победителем первенств России, международных турниров ТЕ в возрастных категориях до 12, 14, 16 лет, турниров серии ITF и ITF Pro Circuit в одиночном и парном разрядах, бронзовым призером юниорского первенства Европы 2015 года и чемпионата России 2015 года.

Награды, кубки ручной работы от мастеров скопинской керамики победители и призеры турнира получили из рук губернатора Рязанской области Олега Ковалева, вице-президента федерации тенниса РФ Владимира Лазарева, министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяны Пыжонковой. Медаль и кубок за победу в одиночном разряде получила Оксана Селехметьева. Юной москвичке всего 13 лет, но в ее родном Королеве ее уже знают многие, а в профессиональном сообществе оценивают как прогрессивную.

– Начало турнира было для меня сложным, – делится впечатлениями после церемонии награждения Оксана Селехметьева. – Во втором круге у меня была достойная соперница. Я сыграла с ней 6:3, 6:3. Дальше все пошло по нарастающей. Я дошла до финала и выиграла. Первый сет в финале был легким, а во втором соперница зацепилась, а я немного расслабилась, но потом стало лучше. С сентября прошлого года мне не удавалось показывать хороших результатов. Победа на международном турнире – мой первый крупный успех в сезоне, и я этому очень рада.

Порадовался за спортсменов и вице-президент федерации тенниса России Владимир Лазарев. Он дал высокую оценку проведенному в Рязани «Кубку Кремля».

– Мнение профессионалов самое высокое, – говорит Владимир Лазарев. – Я пообщался с рефери, со спортсменами и тренерами. Все, как один, говорят, что с точки зрения спорта турнир прошел великолепно, без сучка и задоринки. И это неудивительно, потому что еще на стадии проектирования этого замечательного комплекса учитывались пожелания профессионалов. Проектированием занималась профессиональная команда. От имени федерации тенниса России хочу еще поблагодарить Олега Ивановича Ковалева за его инициативу и волю, которая воплотилась в этом замечательном спортивном сооружении. И Минспорта России, и федерация тенниса России, рассматривают и этот объект, и Рязанскую область как базу для развития тенниса.

Оценили теннисный турнир и рязанские болельщики. Народу на трибунах было немного, но те, кто пришел посмотреть на игру теннисистов, остались под впечатлением.

– К сожалению, не все игры удалось посмотреть, – сетует болельщик со стажем Владимир Розовский. – Я попал только на финал. Когда смотришь теннис на трибунах в игровом зале, больше получаешь эмоций, чем у экрана телевизора. Я в этом убедился. По телевизору я таких ощущений не получаю. Сюда прихожу уже не на первый турнир. Один человек говорил, что спорт – это всегда премьера. Я каждый раз прихожу и не знаю, что увижу. Не про счет сейчас говорю, кто выиграет, а кто проиграет. Я не специалист в теннисе, но я вижу красоту движения. Вот это меня и влечет сюда. Считаю, что теннис – одна из разновидностей искусства.

Вероятно, многие, кто еще не стал свидетелем теннисных поединков, поддержат Владимира Семеновича, когда в следующий раз придут в Академию тенниса им. Н.Н. Озерова поболеть за спорт, который в исполнении мастеров высокого класса сродни искусству.

От первого лица

Олег Ковалев,

губернатор Рязанской области:

– Нам надо повышать, конечно, уровень организации соревнований. Необходимо привлекать на трибуны наших детей, всех, кто занимается спортом и любит «болеть» за спорт. Необходимо учреждать призы – «За волю к победе» и другие. Я думаю, мы над этим поработаем вместе с организаторами и в дальнейшем повысим качество организации и проведения таких турниров. Мы в перспективе пригласим в Рязань и взрослые турниры.

Владимир Лазарев,

вице-президент федерации тенниса России:

– Мы стали свидетелями завершения одного из ярких спортивных событий – международного турнира «Кубок Кремля». Впереди предстоит другой международный турнир Николая Озерова – в мае 2017 года для старших ребят. Впереди командное первенство России в старшей возрастной группе, много соревнований российского теннисного тура. Мы приветствуем активность команды, которая здесь работает, в привлечении интересных соревнований. Очень хорошо, что губернатор Олег Ковалев уделяет внимание и взрослым соревнованиям. Мы видим очень хорошие перспективы для развития тенниса здесь, в Рязани.