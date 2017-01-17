Областная общественно-политическая газета
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17 января 2017 года
№6 (5293)
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17.01.2017
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№6 (5293) |
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Вести районов
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Вести районов

МИЛОСЛАВСКОЕ. Новая машина поступила в бригаду скорой помощи №2 села Чернава. Старая давно находилась в плохом состоянии, из-за деформации корпуса в зимнее время в салоне автомобиля было холодно, оказывать полноценную экстренную помощь в нем было невозможно. Радиус обслуживания у бригады врачей скорой помощи большой, поэтому требуется все оборудование, необходимое для оказания экстренной медицинской помощи во время транспортировки больного в ЦРБ, в сосудистый центр в Скопине либо в областные клиники (ОКБ, кардиодиспансер, детское инфекционное отделение больницы №11 и перинатальный центр). Новый автомобиль имеет полный привод, у него высокая крыша, которая позволяет врачам работать в нем в полный рост, фельдшеру удобно оказывать медицинскую помощь. Есть устройство для бесперебойного питания, приборы могут работать и при выключенном двигателе. Кроме этого, имеется система ГЛОНАСС и кондиционер. В машине есть аппарат для искусственной вентиляции легких, электрокардиограф и другие устройства.

***

В районном центре работники Рязанской областной энергетической компании меняют перегоревшие и поврежденные за время новогодних праздников лампочки на уличных фонарях. Всего планируется заменить около 40 ламп и установить три уличных фонаря.

СОКОЛОВКА. Состоялось расширенное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Рязанскому району в 2016 году. На совещании было отмечено, что в ушедшем году зарегистрировано на 15,9% меньше преступлений, чем в 2015 году. Снизилось и количество ДТП с пострадавшими (с 196 до 186) и погибшими (с 35 до 29). Полицейские задержали 192 нетрезвых водителя и пресекли 6883 нарушения правил дорожного движения. Деятельность отдела высоко оценили на региональном уровне – он занял 3-е место в области.

СПАССК. В историко-археологическом музее им. Г.К. Вагнера прошли интерактивные игры «Святочные забавы» и занятия для детей и взрослых «Рождество в старом Спасске». Посетители музея встретились со сказочными персонажами: Кикиморой, Лешим, Домовым, Купеческой дочкой, Купчихой, Доброй хозяйкой. Сотрудники музея рассказали, как встречали Рождество в старом Спасске, какие были традиции, чем наряжали елку, в какие игры играли, как гадали. Дети отгадывали загадки, разучивали колядки, играли в командные игры.

КАСИМОВ. На стадионе «Спартак» районного центра состоялся Рождественский турнир по зимнему мини-футболу среди команд, сформированных по месту жительства. Тройка призеров распределилась следующим образом: первое место у команды микрорайона Приокский, второе – у микрорайона «50 лет СССР», «бронзу» взяли футболисты микрорайона «Фабрика». Призеры были награждены сладкими подарками и грамотами управления по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования.

Статья опубликована в номере 6 (5293) от 17 января 2017 года
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Умники и умницы
В Рязанской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
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