Областная общественно-политическая газета
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17.01.2017
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№6 (5293) |
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АПК
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О земле. Для земли

Вот уже 45 лет рязанские агрохимики вносят свой вклад в повышение урожайности на полях
О земле. Для земли

Ровно 45 лет назад в нашем регионе началась системная работа по повышению плодородия почв. 17 января 1972 года в СССР были созданы десять экспериментальных специализированных сельхозхимических хозяйств, одно из которых в Старожиловском районе Рязанской области. Это хозяйство действует и развивается до сих пор в составе ОАО «Рязаньагрохим».

В Рязанской области эксперимент увенчался успехом. Вскоре Старожилово было признано районом сплошной химизации. Результаты эти решили распространить на всю страну. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР организована единая специальная агрохимическая служба. Появилось соответствующее областное объединение, куда и было включено старожиловское подразделение.

Рязанщина и тут показала свою уникальность. В 1990-е годы, когда государство – основной заказчик работ по химизации – отвернулось от земледельцев, подавляющее большинство региональных структур было ликвидировано, а у нас в области – нет. В ЦФО, например, это единственный случай. Сейчас ОАО «Рязаньагрохим» объединяет головную организацию, расположенную в Рязани, и 10 филиалов, имеющих химические базы, железнодорожные пути, специализированную технику для работы с минеральными удобрениями, площадки и складское хозяйство для хранения агрохимической продукции.

– Нам удалось сохранить агропромышленную группу предприятий, которая ведет работу по внедрению современных минеральных удобрений, водорастворимых жидких микродобавок, химических средств защиты растений, а также занимается производственной и научно-практической деятельностью в своей сфере. В нее входит и старожиловский филиал, – отметил генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Бродский.

– Не могу не подчеркнуть важнейшую роль головного предприятия в нашей работе, – сказал руководитель старожиловского филиала Александр Ионов. – Работать в системе, под руководством настоящих профессионалов легче и эффективнее, чем одному. Особенно важна поддержка в трудные моменты, в экстремальных ситуациях. Например, в конце 2013 года, когда область залили дожди, погубившие значительную часть урожая, остановившие и сев озимых, и вспашку зяби, в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. В этих условиях наш филиал просто обанкротился бы, не приди на помощь головное предприятие. Оно оказало нам огромную финансовую помощь, позволившую сохранить коллектив, рабочие места, все производство. И эта поддержка – не единичная.

Сейчас в этом филиале, в ОАО «Старожиловоагрохим» работают и ветераны, и молодежь. По словам Ионова, многими десятилетиями исчисляется трудовой стаж водителей Николая Субботина, Василия Савина, Николая Дронова, Александра Колгушкина, трактористов Александра Рожнова, Сергея Загородня. Они передают свой опыт сравнительно недавно пришедшим в хозяйство Игорю Лунину, Денису Хромову, Александру Титову, Алексею Семину, другим. Прошел путь от водителя до главного инженера хозяйства и отлично справляется со своими обязанностями Александр Махров. На своем месте главный агроном Вера Черентаева, главный бухгалтер Наталья Лагутова и ее подчиненная Татьяна Комарова, начальник отдела кадров Лариса Загородня, другие специалисты.

За 45 лет существования хозяйства произошло принципиальное изменение. Систему районных «сельхозхимий» в 1990-е годы удалось сохранить еще и потому, что филиалы ОАО «Рязаньагрохим» сами стали заниматься производством на земле. Площади обрабатываемой пашни увеличились с шести тысяч гектаров в 1995 году до нынешних 26 тысяч гектаров. В частности, в ОАО «Старожиловоагрохим» только за последние пять лет посевы расширились с 1800 до 3000 гектаров, при поддержке головного предприятия приобретены энергонасыщенные тракторы и комбайны, суперсовременный прицепной инвентарь.

– Собственное сельскохозяйственное производство помогает внедрению новых технологий не только у нас в филиалах, но и в регионе в целом, – подчеркнул Владимир Бродский. – Наши подразделения подают пример другим хозяйствам в применении новинок. Научные достижения у нас внедряются непосредственно в производство.

Вот примеры таких новинок. В «Старожиловоагрохим» недавно поступил самоходный опрыскиватель «Барс-3000» отечественного производства. Применение этой машины позволит вовремя и качественно производить обработку посевов не только обычных, но и высокостебельных культур и полностью отказаться от экологически небезопасной авиаобработки. В этом же филиале в 2017 году в пять раз будет увеличено использование КАС-32 – смесей водных растворов аммиачной селитры и карбомида, причем по совершенно новой технологии, с которой руководство «Рязаньагрохима» намерено ознакомить всех аграриев региона на специальном семинаре. В регионе расширяются с каждым годом посевы рапса – агрохимики, в том числе и представители старожиловского филиала, работают над новыми технологиями защиты от вредителей и болезней, связанных с этой культурой.

В 1972 году старожиловская «Сельхозхимия» создавалась под руководством Юрия Федоровича Федорова, ставшего впоследствии одним из самых знаменитых и авторитетных рязанских аграриев и до самой своей смерти активно занимавшегося вопросами повышения плодородия почв в областном объединении. С 1987 года на протяжении 23 лет предприятие возглавлял Михаил Васильевич Журавлев. Оба эти руководителя являются заслуженными работниками сельского хозяйства России. Сейчас «Старожиловоагрохим» возглавляет самый молодой среди руководителей филиалов Александр Ионов. И это не единственная историческая параллель.

Государство Российское повернулось лицом к аграриям, больше стало уделять внимания развитию сельского хозяйства. В стране предстоит еще многое сделать для повышения плодородия почв. Рязанские агрохимики верят, что такая политика – надолго. В «Рязаньагрохиме» хорошо помнят знаменитое высказывание П.А. Столыпина, касающееся заботы о земле: «… все силы и законодателей, и правительства должны быть обращены к тому, чтобы поднять производительную силу источника нашего благосостояния – земли. Применением к ней всех, всех решительно народных сил необходимо поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную землю, так как земля – это залог нашей мощи в будущем, земля – это Россия!»

Статья опубликована в номере 6 (5293) от 17 января 2017 года
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