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17.01.2017
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Спорт
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Рязанский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с Чемпионом мира Магнусом Карлсеном

Рязанский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин выступает на стартовавшем 14 января в нидерландском городе Вейк-ан-Зее престижном шахматном фестивале Tata Steel Chess.

Рязанец вошел в группу из 14 именитых игроков. В активе спортсмена после двух туров было 1 очко: он завершил два поединка вничью.

Во вчерашнем поединке с действующим Чемпионом мира рязанец играл белыми фигурами.

Соперники разыграли ферзевый гамбит, над первым ходом которого чемпион мира продумал одну минуту. К концу дебюта почти на полчаса задумался рязанский гроссмейстер.

Партия постепенно складывалась в пользу чемпиона мира. Угрозы черных фигур лишенному пешечной защиты белому королю с каждым ходом росли. Однако Дмитрий Андрейкин неожиданно разрядил обстановку, напав ладьей на незащищенного белопольного слона на вертикали.

Карлсену ничего не оставалось, как форсировать на 26-м ходу ничью трехкратным повторением ходов. Таким образом, рязанец достойно завершил поединок с чемпионом мира, добавив к своему активу еще ½ очка.

Турнир Tata Steel Masters проходит по круговой системе и завершится 29 января.

Источник: сайт http://bagrusha.ru

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