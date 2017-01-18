В Рязанской области столкнулись «Рено» и «Лада Ларгус»

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 08.45 в Рязанском районе на 12-м километре автодороги Рязань – Спасск 25-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны села Дубровичи в направлении Рязани, не справилась с управлением. В результате иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада Ларгус». В результате ДТП водители получили травмы получили травмы и были доставлены в больницу.