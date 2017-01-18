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17.01.2017
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Общество
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В Рязанской области злоумышленники для одного пенсионера провели «денежную реформу»

В результате он лишился сбережений

В полицию обратилась 69-летняя жительница села Мордово, которая сообщила, что из дома ее 79-летнего брата похитили 75 тысяч рублей, сообщает сайт УМВД России по области. Полицейские выяснили, что злоумышленники представились соцработниками и проникли в дом пенсионера. Незнакомцы – мужчина и женщина – сообщили пенсионеру, что намечается денежная реформа и они могут помочь людям не потерять сбережения. Для скорого обмена купюр необходимо переписать их номера. Пенсионер передал злоумышленникам в руки свои сбережения – 75 тысяч рублей, а когда они вернули пачку, убрал их. После этого посетители вышли на улицу и уехали на автомобиле. Через час пенсионера навестила сестра, которую очень удивил рассказ брата, и она решила проверить деньги. Обнаружив вместо банкнот листы бумаги, похожие на купюры, пенсионерка обратилась в полицию.

Оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции опросили местных жителей и быстро установили приметы злоумышленников, а также марку, цвет и фрагмент госномера автомобиля, на котором они скрылись. Был объявлен план «Перехват». Все дороги, ведущие на выезд из района, были перекрыты. Вскоре экипаж ДПС ГИБДД заметил автомобиль, указанный в ориентировке, и остановил его. Злоумышленников – двух мужчин в возрасте 56 и 38 лет и 39-летнюю женщину – жителей соседней области задержали. У них изъяли похищенные деньги.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

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