Имущество, арестованное у жителей Рязанской области за долги, уйдет с аукциона в феврале

Сайт управления федеральной службы судебных приставов по области сообщает, что ближайшие торги, на которых будет реализовано имущество, арестованное у граждан в счет погашения долга, состоятся 3 февраля в 11.00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 Б, каб. № 33.

УФССП России по Рязанской области во исполнение своих полномочий передает арестованное имущество на реализацию в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Рязанской области.

На торги выставлено следующее имущество:

- недвижимое незаложенное имущество на сумму 591600 тыс. рублей (земельный участок для индивидуального жилищного строительства);

- движимое незаложенное имущество на сумму 2 млн. 100900 тыс. рублей (автомобили);

- движимое заложенное имущество на сумму 5 млн. 722365 тыс. рублей (автомобили, специализированные транспортные средства: бортовая платформа, автомобиль с лесовозной площадкой).