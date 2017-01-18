В Рязани полицейские задержали магазинного вора

Сайт УМВД России по области сообщает, что в полицию обратился работник продуктового магазина, расположенного на окраине областного центра. Под видом покупателя в торговый зал вошел злоумышленник, который набрал в корзинку алкогольную продукцию и продукты питания и, не оплатив покупки, выбежал с товаром на улицу.

Оперативники уголовного розыска опросили работников магазина, ознакомились с материалами камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале и на кассах. Собранные сведения о внешности злоумышленника оперативники показали участковому уполномоченному полиции, который обслуживает эту часть города. Участковый сразу же узнал 21-летнего рязанца. Ранее парень уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Полицейские разыскали его и установили причастность к ограблению. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ.