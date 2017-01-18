За ночь с улиц Рязани вывезли более 4700 кубометров снега

Сегодня ночью в уборке города от снега были задействованы 115 единиц техники, сообщает сайт администрации Рязани. Снег вывозили с улиц Горького, Свободы, Ленина, Соборной, Гагарина, Дзержинского, Маяковского, Первомайского проспекта. Вывезено 4 737 кубометров снега.

Сегодня днем работа по уборке продолжена. Снег чистят 5 тракторов, 4 погрузчика, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц Рязани было вывезено 70 888 кубометров снега.