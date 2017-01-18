В Рязанской области продолжаются соревнования команд детской баскетбольной лиги

В физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» прошел этап первенства Рязанской области по баскетболу «Детская лига» среди юношей и девушек 1999-2002 гг.р. На баскетбольной площадке в этот день встречались команды: Рязань «Дублер» – Рыбное «Звезда» - юноши (58:85), Скопин – Скопинский район – юноши (20:0), Скопин – Касимов-1 – девушки (11:72), Касимов-2 – Шилово – девушки (20:0), Касимов – Скопин – юноши (48:53), Звезда – Касимов – девушки (24:72). Следующий тур состоится 22 января в ФСК «Звезда», сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.