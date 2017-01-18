Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: «Качество уборки снега на улицах и автодорогах надо повышать»

Об этом глава региона заявил сегодня на заседании правительства области. Олег Ковалев отметил, что, работы у коммунальных служб много в связи с частыми и продолжительными снегопадами. «Тем не менее, качество уборки снега на улицах и автодорогах надо повышать, и это касается всех населенных пунктов», – цитирует Олега Ковалева сайт правительства области.

Губернатор отметил, что расчищать необходимо как проезжие части, так и остановочные павильоны, пешеходные переходы, подъезды к общественно значимым учреждениям. Кроме того, в регионе необходимо своевременно вывозить снег с городских улиц, активно убирать снег на тротуарах и во дворах. Особое внимание уделить уборке наледей и очистке крыш зданий от сосулек и снега.

«Министерству транспорта и автомобильных дорог, минстрою, министерству ТЭК и ЖКХ, инспекциям жилищного и строительного надзора в период обильных снегопадов необходимо переходить на усиленный режим работы вплоть до приведения всех объектов в нормальный вид», – сказал губернатор. Олег Ковалев поручил административно-техническим комиссиям активизировать работу по контролю за надлежащим содержанием территорий.

Губернатор обратил внимание руководителей предприятий и организаций Рязани на проведение работ по расчистке от снега прилегающих к объектам территорий. «Управляющим компаниям и ТСЖ по необходимости следует провести субботники с привлечением жильцов, – отметил Олег Ковалев. – Уверен, многие откликнутся, особенно если будут видеть, что со своей стороны управляющая компания активно в этом участвует».