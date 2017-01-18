В Рязанской области разберутся с ситуацией по оплате через почтовые отделения услуг ЖКХ

Соответствующее поручение озвучил губернатор Олег Ковалев сегодня на заседании областного правительства. Помимо того, что неудобства, связанные с оплатой в почтовых отделениях ЖКУ, необходимо устранить, глава региона призвал привлечь к ответственности тех, кто недолжным образом отнесся к решению этого вопроса.

С 1 января этого года отделения «Почты России» прекратили принимать коммунальные платежи у жителей Рязани по причине отсутствия договора с КВЦ на оказание этого вида услуг. «Большинство тех, кто привык оплачивать коммуналку на почте, пожилые люди. И эта ситуация стала для них серьезной проблемой», – цитирует Олега Ковалева сайт областного правительства. Согласно информации администрации города, в областном центре появились дополнительные пункты приема платежей и терминалы по оплате услуг ЖКХ, однако принятых мер не достаточно.

«Прошу главу администрации Рязани Олега Булекова до конца разобраться в этой ситуации и привлечь к ответственности тех, кто своевременно не разобрался с договорами, не оповестил жителей города о таких изменениях, не предусмотрел для горожан альтернативные способы оплаты ЖКУ», – подчеркнул Олег Ковалев. По словам главы региона, необходимо окончательно решить возникшую проблему и активно проинформировать население о принимаемых мерах.