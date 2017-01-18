В Рязанской области стали чаще болеть ОРВИ

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, на территории области отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. На 2-й неделе этого года зарегистрировано превышение эпидемических порогов среди жителей Рязанской области – на 8,4 процента и Рязани – на 9,9 процента. Заболеваемость регистрируется во всех возрастных группах.

В структуре циркулирующих возбудителей наибольший удельный вес составляют вирусы гриппа А (H3N2).