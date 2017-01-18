В Рязанской области сгорели два автомобиля

Пострадавших нет

Сообщение о пожаре в гараже в селе Собчаково Спасского района поступило на пульт единой службы спасения «01» сегодня в 7 часов 50 минут. Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, в блоке из четырех кирпичных гаражей под единой железной кровлей огнем повреждены два гаража и уничтожены два автомобиля.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.