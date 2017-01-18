Полицейские изъяли из незаконного оборота в рязанском магазине 100 литров спиртного

Торговал магазин крепкими алкогольными напитками, не имея лицензии на этот вид деятельности

Этот магазин на окраине города полицейские выявили на окраине города во время рейдов по контролю за соблюдением правил розничной торговли спиртным. Продовольственный магазин, допустивший такое серьезное нарушение, располагался в здании многоэтажного жилого дома со стороны двора в непосредственной близости от детской площадки.

Из незаконного оборота изъяли 100 литров спиртного. Образцы изъятой продукции направлены на исследование.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Рейды продолжаются.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области