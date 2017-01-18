Полицейские изъяли из незаконного оборота в рязанском магазине 100 литров спиртного
Этот магазин на окраине города полицейские выявили на окраине города во время рейдов по контролю за соблюдением правил розничной торговли спиртным. Продовольственный магазин, допустивший такое серьезное нарушение, располагался в здании многоэтажного жилого дома со стороны двора в непосредственной близости от детской площадки.
Из незаконного оборота изъяли 100 литров спиртного. Образцы изъятой продукции направлены на исследование.
В отношении нарушителя возбуждено административное производство по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Рейды продолжаются.
Источник: сайт УМВД России по Рязанской области
18 января 2017