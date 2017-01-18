Спортсмены из Рязанской области завоевали 23 медали Первенства России по джиу-джитсу

Соревнования проходили среди юниоров и юниорок до 18 лет и среди молодежи до 21 года накануне в Тверской области

Рязанский регион на состязаниях представляли воспитанники СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани, ДЮСШ «Витязь» с. Поляны Рязанского района и СК «Евпатий Коловрат» г. Спасск. По итогам соревнований они завоевали 23 медали, в том числе 9 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых. Во время соревнований состоялся отбор в сборную страны для участия в Первенстве мира в Афинах, на которое рязанские спортсмены уже сегодня имеют 14 путевок.

Источник: сайт правительства Рязанской области