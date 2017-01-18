В Рязанской области во время новогодних праздников побывали более 14,5 тысячи туристов

Об этом со ссылкой на региональное министерство культуры и туризма информирует сайт правительства области.

Гостям и жителям Рязанской области были предложены разнообразные программы, включающие посещение исторических и культурных достопримечательностей, музеев, ремесленных центров, монастырей и храмов, развлекательных и рекреационных комплексов. В частности, в рамках тура «Новогодний экспресс в Рязань» были организованы экскурсии по Рязани, Касимову, Шацкому и Рыбновскому районам. Наибольшим спросом традиционно пользовались турпредложения в сфере рекреационного, культурно-познавательного, религиозного и активного туризма. Лидерами по посещаемости, как и прежде, стали музей-заповедник С.А. Есенина, Рязанский кремль, Рязанский областной художественный музей, музеи города Касимова, комплексы активного зимнего отдыха.

Специально для туристов были разработаны новогодние путеводители по Рязани и области с описанием интерактивных и экскурсионных программ. Путеводители были размещены в сети интернет, а также распространялись через региональную гостиничную сеть.