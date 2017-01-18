В городе Касимове Рязанской области представлено «Творческое трио»

Чеканка, горячая эмаль, резьба по дереву, изделия из соломки – более 60 уникальных работ трех авторов можно увидеть на открывшейся в центре культурного развития выставке декоративно-прикладного творчества

В экспозиции выставки «Творческое трио» представлены работы члена Союза художников России, Почетного гражданина Касимова, чеканщика и эмальера Бориса Александрова; члена Союза архитекторов Москвы, уроженца Касимова Александра Кириллова; художника, руководителя студии декоративно-прикладного искусства Касимовского центра культурного развития Светланы Бауровой.

Первые посетители выставки смогли лично пообщаться с мастерами. Авторы рассказали о своем творчестве, о работе над эксклюзивными экспонатами выставки.

В творческую атмосферу, царившую на открытии, смогут окунуться все желающие. Выставка будет работать по 1 февраля 2017 года со вторника по пятницу с 9.00 до 18.00. Вход свободный.

Фото предоставлено центром культурного развития города Касимова