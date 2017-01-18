Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам

Под урожай этого года в Рязанской области посеяно 287,2 тысячи гектаров озимых культур (+10,6 тыс. га к 2016 году), в том числе 284,9 тысячи гектаров - на зерно, 2,3 тысячи гектаров - на зеленый корм. Состояние озимых – удовлетворительное.

На 17 января под урожай текущего года приобретено 40,2 тысячи тонн минеральных удобрений (+5,8 тыс. тонн к аналогичной дате прошлого года): 23 тысячи тонн (+0,9 тыс. тонн) аммиачной селитры, 17,2 тысячи тонн (+4,9 тыс. тонн) сложных и калийных удобрений.

В районах активно ведется подготовка семенного материала к весенней посевной. Продолжается подработка семян и доведение их до посевных кондиций. Засыпано 65,4 тысячи тонн семян яровых зерновых культур, 71,1% которых соответствует посевным кондициям (на уровне прошлого года).

В настоящее время хозяйства области приобретают семена сельскохозяйственных культур, которые не возделываются на территории области.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области