На Ореховом озере, под Рязанью, начали готовить ледяную купель для купания на праздник Крещения Господня

Тракторы, принадлежавшие коммунальному хозяйству Рязани, уже расчистили от снега площадку на пляже Орехового озера. По периметру установят металлические ограждения. Вход на площадку, как и во время проведения массовых городских праздников, будут контролировать сотрудники правоохранительных органов. Желающих «подогреть» организм перед купанием в ледяной купели спиртным к проруби не допустят.

На берегу Орехового озера организуют работу пунктов обогрева. Возле проруби будут дежурить спасатели и медики. При необходимости они тут же окажут людям необходимую помощь всеми имеющимися спасательными средствами. Сотрудники МЧС также будут следить за тем, чтобы на озере не было скопления большого количества людей, иначе может начаться подмыв льда. В прошлом году в Иордань на Ореховом озере окунулись более 3,5 тысячи рязанцев, и никаких происшествий не произошло.