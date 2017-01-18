Рязанцы смогут посмотреть фильмы об экологии на бесплатных показах

Проект «Экологический киноклуб» начнет работу в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» при поддержке Экологического Рязанского альянса. По словам пресс-секретаря ЭРА Анны Керносовой, организаторы надеются видеть в зале галереи неравнодушных людей, которые хотят больше знать о природоохранной работе и помогать планете. «Мы собрали немало достойных и важных фильмов и будем рады услышать мнения горожан», – отметила Анна.

Первой лентой, которую будут демонстрировать в рамках «Экологического киноклуба», станет документальный фильм «Спасти планету». Зрители узнают о работе голливудского артиста Леонардо Ди Каприо в качестве посла мира ООН. Актер в течение трех лет общался с экологическими активистами, политиками и учеными разных стран, чтобы понять суть глобальных процессов изменения климата и возможные способы решения этой проблемы. После показа предполагается обсуждение фильма.

«Экологический киноклуб» будет работать в галерее весь год и познакомит рязанцев с лентами мировых и российских режиссеров. Кроме того, после сеансов гости смогут поделиться своими предложениями по улучшению окружающей среды региона. Для тех, кто захочет присоединиться к экологическим акциям в Рязани и области, активисты ЭРА будут рассказывать о предстоящих мероприятиях.

Все показы будут проходить в последний вторник каждого месяца. Первый сеанс состоится 24 января в 19:00. Вход свободный.