Злоумышленники в Рязани пытались распространить два вида наркотиков

Стражи правопорядка получили информацию, что в областном центре появился запрещенный психоактивный стимулятор «экстази». Оперативники «вышли» на двух рязанцев, которые могли быть причастны к торговле «экстази» в Рязани.

В ходе проверки выяснилось, что два 29-летних рязанца закупили в соседнем регионе крупные партии наркотических средств, чтобы организовать в Рязани их сбыт. Злоумышленников задержали. При личном досмотре у них обнаружили 228 граммов гашиша и 30 таблеток «экстази» общим весом более 41 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ.