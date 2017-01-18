С начала года на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах Рязанской области было произведено 14,4 тысячи тонн молока

Сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия сообщает, что за 17 января произведено 863,1 тонны, что на 4,4 процента больше уровня прошлого года. В настоящее время наблюдается повышение валового производства молока за сутки. Суточный надой на одну фуражную корову в среднем по области увеличился на 0,8 кг к периоду прошлого года и составляет 14,9 кг.

Суточная реализация молока сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами составляет 821,9 тонны. 440,9 тонны молока, то есть 53,6 процента, переработаны внутри области. 360 тонн (43,8 процента из общего объема реализации сырого молока) отгружены за пределы региона. 21 тонну молока (2,6 процента) приобрели жители региона.