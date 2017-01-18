Рязанские баскетболисты снова потерпели поражение

В очередном матче чемпионата России по баскетболу среди клубов Суперлиги «Рязань» в Иркутске потерпела поражение от местного «Иркута» – 65:81. По ходу встречи молодые баскетболисты «Иркута» получили больше игрового времени, чем обычно, и этим они отлично воспользовались. К завершению четверти иркутяне выигрывали – 26:12. В следующем игровом отрезке сибиряки без особых проблем продолжали убегать от соперников. Гости рук не опустили и к середине третьей четверти отыгрались до 16-очковой разницы в счете. На старте заключительной десятиминутки рязанцам удалось еще ненамного приблизиться к «Иркуту», когда с фолом забил Валентин Юрчик – 64:51. На большее у гостей сил не хватило.

«Иркут» – «Рязань» – 81:65 (счет по периодам – 26:12, 26:10, 12:26, 17:17).

После этого поражения «Рязань» прочно «закрепилась» в группе аутсайдеров. Дома свою дружину мы увидим 27 января – в этот день на паркете Дворца детского творчества она встретится с «Уралом» из Екатеринбурга.