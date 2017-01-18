У главной хоккейной команды Рязанской области ХК «Рязань» после победы над «Зауральем» из Кургана повысились шансы на выход в турнир плей-офф

Это стало известно по окончании очередного матча чемпионата России среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ), в котором «Рязань» одержала победу над командой «Зауралье» из Кургана – 3:1. Первый опасный момент рязанцы создали на восьмой минуте: Евгений Лызин сблизился с голкипером гостей и послал шайбу в сетку ворот. После первого перерыва соперникам удалось сравнять счет. В третьем периоде Александр Денежкин вывел хозяев вперед, а затем, когда гости поменяли голкипера на шестого полевого игрока, Андрей Максимов вместе с финальной сиреной послал «снаряд» в пустые ворота соперников.

«Рязань» выступала в таком составе: Красоткин; Грицких – Коренков; Денежкин – Петраков – Максимов; Хисамутдинов – Манухов, Старцев – Карпов – Николаев; Дубинин – Седунов, Лызин – Крикуненко – Чванчиков; Цветков – Полинин, Ефимов – Кривченко – Кацедым.

После одержанной победы «Рязань» с четырнадцатого места поднялась на тринадцатое. Если учитывать потерянные очки, она занимает одиннадцатую позицию, а в турнир плей-офф, как известно, выходят шестнадцать сильнейших коллективов из 26 стартовавших. Улучшить турнирное положение наша дружина сможет уже в ближайшем матче: 18 января дома, во Дворце спорта «Олимпийский», она встретится с занимающим семнадцатое место «Рубином» из Тюмени.