Двух специалистов управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани привлекли к ответственности за плохую работу по организации приема платежей рязанцев за ЖКУ
Сайт администрации Рязани сообщает, что сегодня по распоряжению главы администрации города Олега Булекова двое специалистов управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства привлечены к дисциплинарной ответственности за неудовлетворительную работу по организации приема платежей от граждан за услуги ЖКХ.
С 1 января 2017 года в отделениях «Почты России» прекратили свою работу пункты приема коммунальных платежей. По вине специалистов управления, понесших наказание, не были организованы своевременная работа по открытию альтернативных пунктов приема платежей, а также информирование населения о предстоящих изменениях.
18 января 2017