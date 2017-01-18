В Рязани пройдет урок по «сказочному рисованию» для детей и взрослых

Субботнее занятие в 108 cafeshop для гостей всех возрастов будет посвящено монотипии – живописи, основанной на пятнах произвольной формы. Каждую «кляксу» можно превратить в часть картины или героя, дорисовав нужные детали. Монотипия популярна среди художников-иллюстраторов, а также широко применяется в педагогике и психологии. Творчество, основанное на случайности, помогает маленьким и взрослым лучше понять себя и развить фантазию.

На мастер-класс приглашаются семьи с детьми, а также взрослые. Стоимость участия – 300 рублей для взрослых и 200 – для детей до 14 лет. Все материалы для урока входят в стоимость. Занятие проведет художница Юлия Сафронова.

Урок монотипии состоится 21 января в 14:00 по адресу: ул. Свободы, д. 35. Подробности можно узнать в группе мероприятия ВКонтакте: https://vk.com/event137752728