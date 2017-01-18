Спортсмены из Рязанской области успешно выступили на втором этапе Кубка России по полиатлону

Как сообщает сайт правительства области, наши спортсмены достойно выступили на соревнованиях второго этапа Кубка России сезона 2016-2017 по полиатлону в спортивной дисциплине «зимнее троеборье».

В состязаниях, которые проходили в Коврове, приняли участие 56 человек из 12 субъектов РФ. Рязанскую область представляли спортсмены детско-юношеской спортшколы «Планета спорта» города Сасово и «ДЮСШ ЦСК» Рязани. Программа соревнований включала стрельбу из пневматической винтовки, силовую гимнастику и лыжные гонки.

По итогам турнира победителем стал спортсмен из Рязанской области Денис Шелкопляс, вторую ступень пьедестала почета заняла Дарья Васькина. Они являются мастерами спорта России международного класса, тренерами-преподавателями спортшколы «Планета спорта» Сасово. В командном зачете рязанские спортсмены заняли третье место.