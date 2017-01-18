Скопинский район Рязанской области продолжает получать награды в различных конкурсах

В канун новогодних праздников педагог из Скопинского района Владимир Семёнович Куканчиков принял участие в открытом областном конкурсе фотографии «Фотостранствие-2016». Среди юных и опытных путешественников и любителей природы он стал победителем сразу в 2 номинациях.

В финале смотра-конкурса приняли участие представители 30 образовательных учреждений Рязанской области. Владимир Семенович представлял систему патриотического воспитания Ильинской школы, которая имеет свои изюминки и достаточные практические наработки, и занял третье место в номинации «Лучший организатор деятельности по военно-патриотическому воспитанию.

Помимо фотоискусства и туризма, Владимир Куканчиков принимает активное участие в организации многих массовых мероприятий в муниципалитете и привлекает к этой деятельности своих учеников.

В этой сфере Владимир Семенович также достиг больших успехов. Он завоевал награду в областном смотре-конкурсе по патриотическому воспитанию, посвященному 71-Годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.