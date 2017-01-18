Детские и молодежные организации Рязанской области должны работать теснее

Об этом шла речь на заседании Координационного совета по вопросам взаимодействия с молодежными и детскими общественными объединениями при министерстве молодежной политики и спорта области.

Заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков призвал руководителей объединений модернизировать свою работу и выйти на новый уровень взаимодействия. Он рассказал об итогах реализации государственной молодежной политики в 2016 году и перспективах работы на 2017 г., в котором особое внимание будет уделяться подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Кроме того, в апреле в Рязани впервые пройдет Региональный форум волонтеров, в котором примут участие порядка 1500 добровольцев.

Председатель Рязанского отделения «Российского союза молодежи» Никита Кузьмин отметил, что в детских и общественных объединениях необходимо вести работу по привлечению и обучению новых кадров. Он предложил к реализации проект по подготовке и обучению лидеров некоммерческих организаций.

Участники заседания договорились создать общий план работы, в котором могут появиться совместные детские и молодежные инициативы.