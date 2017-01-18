На заседании правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалев вручил региональные награды

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, администрации Рязани.

В начале заседания губернатор Олег Ковалев вручил региональные награды. За многолетнюю плодотворную работу вице-губернатор Сергей Филимонов удостоился «Знака великого князя Олега Рязанского». Почетным знаком «Почетный юрист Рязанской области» награжден Алексей Матин, который недавно назначен Указом Президента России судьей Арбитражного суда Рязанской области и ранее работал в должности заместителя руководителя аппарата – начальника правового управления аппарата правительства региона. Глава региона вручил удостоверение Екатерине Мухиной, которая продолжит трудиться в должности Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области. Олег Ковалев пожелал награжденным успехов в дальнейшей работе. Губернатор также направил свои поздравления с 70-летием со дня рождения и памятный подарок в адрес Вячеслава Любимова, который в 1996-2004 гг. был главой Администрации Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области