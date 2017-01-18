В Рязанской области продолжат выплачивать населению компенсации за ЖКУ

Сегодня на заседании правительства области был одобрен ряд законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в нормативно-правовые акты в связи с приведением их в соответствие с действующим законодательством. В частности, они касаются вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, градостроительной деятельности, порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории региона, региональных стандартов, используемых для расчета субсидий гражданам при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. По словам губернатора, в Рязанской области уже почти два года действует эффективная система выплаты компенсаций людям за ЖКУ. «Выработанный в регионе механизм работы признан одним из лучших в стране, его надо сохранять и продолжать качественно оказывать эту услугу населению», – подчеркнул Олег Ковалев.

Источник: сайт правительства Рязанской области