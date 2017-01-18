Министр труда и занятости населения Рязанской области Юлия Рокотянская обратилась к работодателям региона с просьбой организовать временную занятость несовершеннолетним гражданам

Обращение появилось на сайте регионального минтруда. Работодателей региона приглашают принять участие в организации временной (в свободное от учебы время) занятости несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 18 лет) граждан. «Не секрет, что профессиональные кадры нужно растить. Трудоустраивая сегодня подростков, вы не только решаете вопрос с временными работами у себя на предприятии, но также, возможно, приобретаете перспективных работников в будущем. Ведь не исключено, что проработав на каникулах, впоследствии молодой человек после окончания обучения вернется к тому же работодателю, - говорится в обращении. В последние годы численность подростков, желающих подработать во время каникул, постоянно увеличивается и в среднем ежегодно составляет 4,2 тысячи человек, - сообщает Рокотянская, - организация занятости подростков имеет высокую социальную и воспитательную значимость, способствует адаптации молодых людей на рынке труда и профилактике правонарушений. Давайте вместе поможем молодежи приобщиться к труду, освоить новую профессию, приобрести опыт и необходимые знания. Ждем Ваших предложений по трудоустройству несовершеннолетних граждан».

Более подробную информацию по вопросам организации временного трудоустройства подростков можно получить в отделе регулирования занятости министерства по телефону: 24-05-91, а также в филиалах областного Центра занятости.