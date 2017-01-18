Две талантливые девочки из Рязани вошли в число призеров Всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М»

Варвара и Даша Беликины из Рязани вошли в число призеров второго сезона Всероссийского творческого благотворительного проекта компании МТС «Поколение М»: Варвара покорила жюри исполнением стихотворения на конкурсе «Притворяшки», а Даша показала себя как талантливый фотограф.

Как сообщает представитель компании-организатора конкурса, 7-летняя Варвара Беликина с самых ранних лет любит рассказывать стихи. Для участия в «Поколении М» девочка выбрала юмористическое произведение Юрия Коваля «Сундук».

13-летняя Даша Беликина завоевала высокую оценку жюри фотографией, на которой изображена ее подруга. Даша объяснила, что «призовой» снимок она сделала во время поездки за город.

В творческом сезоне, который продолжался с февраля по сентябрь 2016 года, дети со всей России загружали свои работы в 15 онлайн-конкурсах по разным направлениям искусства: театр, вокал, музыкальное творчество, хореография, фоторепортаж, анимация, художественное и документальное кино. Победителями сезона стали более 50 талантливых ребят из разных уголков страны.

Третий сезон «Поколения М» стартовал в ноябре прошлого года. «Чемпионы» проекта смогут представить собственные коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, стать участниками инструментального бэнда, побывать в Москве на мастер-классе Полины Гагариной и получить другие уникальные возможности от «Поколения М».