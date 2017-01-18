И мать, и сестра, и жена

Встреча в Заборье стала дискуссионной площадкой

Социальное развитие населенных пунктов, проблемы семьи и материнства, сохранение ценностей и устоявшихся традиций, повышение статуса многодетных матерей – эти и многие другие вопросы обсуждались на встрече сельских женщин и активистов профсоюзного движения Рязанского района. Инициатором встречи выступила председатель областной общественной организации «Российский союз сельских женщин», Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина.

В России свыше 21 миллиона женщин живут и работают в сельской местности. Это огромная сила, на которой держится не только экономика села, но и его корни. Без участия женщин невозможна ни деловая, ни общественная жизнь. Во всех сферах они показывают свою целеустремленность, усердие, деловую хватку, проявляют милосердие и материнскую заботу.

Практически каждая третья женщина рязанского села входит в состав регионального отделения «Российский союз сельских женщин». Это животноводы, учителя, медицинские работники, руководители различных подразделений, представители других профессий. Некоторые вошли в Общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области. Например, заведующая Полянской амбулаторией Наталья Шурпо возглавляет группу по решению вопросов здравоохранения. Есть и другие яркие примеры участия женщин в общественной работе.

– Я пережила трудное время, – рассказывает председатель объединения проф­союзов АПК Рязанского района Галина Алешина. – Была руководителем колхоза им. Чапаева, трудилась в других местах, но во все времена с женщинами было работать интересно и, главное, надежно. Именно их участие и тогда, и сегодня помогало поддерживать экономику, быт и сельский уклад.

Раиса Лунина, в прошлом председатель профкома Александровской птицефабрики, а ныне работница ООО «Жито», сказала, что залог развития села – создание благоприятных условий для сельской семьи. Женщины должны чувствовать помощь и поддержку и со стороны государства, и со стороны администрации того поселения, где они живут. Сама Раиса Петровна всегда была активисткой, пела в хоре, вырастила двух дочерей, а ныне готова поделиться опытом профсоюзной работы с теми, кто является членом этой общественной организации. По ее мнению, профсоюз во все времена помогал простым труженикам и морально, и материально. Жаль, что в районе осталось всего три профорганизации. Далеко не все нынешние руководители заинтересованы в создании профсоюза на своих предприятиях.

Встреча сельских женщин и активистов профсоюзного движения – это прекрасная возможность пообщаться с друзьями, коллегами, поделиться своими впечатлениями. Она стала настоящей дискуссионной площадкой для собравшихся. Одни вспоминали тревожные девяностые годы, другие говорили о сегодняшних проблемах. Председателя профкома СПК «Заборьевский», активистку сельского движения Ольгу Рюмину, например, беспокоит нынешнее положение сельхозпредприятия. Есть вероятность того, что оно войдет в число тех, которых теперь нет в Рязанском районе.

Екатерина Мухина рассказала собравшимся о той поддержке, которая оказывается селу как на областном, так и федеральном уровнях. О взаимодействии районного отделения областной общественной организации «Российский союз сельских женщин», профсоюзной организации с администрацией Рязанского района рассказала на встрече руководитель контрольно-счетной палаты района Людмила Беловодская.

– Администрация района и впредь будет оказывать посильную помощь женщинам, защищать материнство и детство и социальную значимость сельских женщин, помогать им совмещать семью, карьеру, участие в общественной жизни, – сказала Людмила Николаевна.

Участники встречи организовали выставку блюд, приготовленных собственными руками. Были поздравления и подарки от Деда Мороза, Снегурочки, песни и пожелания сделать жизнь сельских женщин более успешной.