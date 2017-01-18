Областная общественно-политическая газета
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18 января 2017 года
№7 (5294)
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18.01.2017
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№7 (5294) |
Четвёртая полоса
Общество
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Свидетели истории

Посмотрите еще раз, что хранится у вас в старых коробках

Выставка тематических собраний открыток ХХ века открылась на днях в одном из залов Рязанского областного научно-методического центра народного творчества. Она является десятой по счету в цикле «Частная коллекция». Собирала открытки Алла Александровна Романова, педагог с более чем тридцатилетним стажем, работающая сейчас в Рязанском областном центре детско-юношеского туризма и краеведения.

Кто-то из представителей старшего поколения вспомнит, что в детстве тоже собирал открытки. Для Аллы Александровны это началось сравнительно недавно, и поводом послужила выпущенная еще в 1955 году открытка художника Г.Узбекова «Два болельщика», которая лежала в качестве закладки в одной из читаемых книг. Примечательно, что, как оказалось, через 30 лет после выпуска открытка была послана дедушкой и бабушкой своему внуку, и в этом угадывается определенный смысл. На открытке изображены дедушка и внук, наблюдающие по телевизору «КВН» спортивный матч между командами «Спартак» и «Локомотив», что угадывается по форме игроков. По обстановке квартиры, одежде болельщиков можно составить себе некоторое представление о том, как тогда жили.

Выставка названа «По следам календаря» и начинается с экспозиции новогодних открыток, одна из которых посвящена Указу Петра I об обязательных торжествах в Новый год. Скромная, без рисунка почтовая карточка 1928 года с надписями на русском и немецком языках говорит о том, что до определенного момента в стране не было своего производства открыток. Конечно, прежде всего, обращает на себя внимание содержание этих маленьких картин. Можно себе ясно представить, каково оно было в годы войны: все для победы! А всего через небольшой срок страну охватило предчувствие Космоса. Только были запущены первые искусственные спутники Земли, а на открытках уже «летали» ракеты. Первый человек в космосе, первый выход в открытое космическое пространство – все нашло свое яркое отражение. Освоение Северного полюса, строительство БАМа, победы наших фигуристок, Олимпиада-80 и ее знак – трогательный Миша… Как видим, по старым, хранящимся в пыльных коробках открыткам можно изучать нашу историю.

Интересно и то, о чем писали на них. Здесь не только поздравления с общеизвестными праздниками, но и, например, с 150-летием со дня рождения Карла Маркса. Открытка, присланная в 90-е годы из Крыма, не только поздравляет адресата с 84-й годовщиной Октябрьской революции, но и призывает уважительно относиться к выбору наших дедов и отцов, хранить дружбу между народами.

Представленные на выставке экспонаты (а их более 600) собраны не только А.А. Романовой. Ей хорошо помогли в этом несколько человек, в их числе – педагоги и дети. Одна учительница, например, принесла ей свое собрание очень «человечных» открыток талантливого художника В. Зарубина.

Традиция присылать открытки одно время вроде бы утрачивалась, а сейчас, как мне сказали, возвращается. Сказывается это и в появлении, например, молодежного движения под названием «посткроссинг», когда обмениваются открытками, чтобы набрать на них больше штемпелей.

На мой вопрос, что делать со старыми открытками, Алла Александровна ответила: «Ни в коем случае не выбрасывать, а отдать в музей, школы»…

Статья опубликована в номере 7 (5294) от 18 января 2017 года
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