Спортивный курьер

Лидерство захватил «Восход СУ-2»

В продолжающейся рязанской Ночной хоккейной лиге лидерство захватил касимовский «Восход СУ-2», в очередном туре победивший команду «ВДВ-Рязань» – 10:1. Вторым идет «Автоимпорт», на очко от него отстают «Империя» и «Держава». Сегодня в Рязани, на тренировочной арене Дворца спорта «Олимпийский», скрестят клюшки хоккеисты «Автоимпорта» и «Витязя» (начало – в 21.00), завтра на главной арене встретятся «Сталькомплект» и ХК «Рыбное» (20.15).

Плюс три очка

Рязанцы одержали победу в чемпионате России среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ), что позволило им сохранить шансы на выход в турнир плей-офф.

ХК «Рязань» – «Южный Урал» (Орск) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). ХК «Рязань»: Красоткин; Филатов – Коренков, Денежкин – Петраков – Маслов; Хисамутдинов – Манухов, Старцев – Карпов – Рукин; Седунов – Дубинин, Ефимов – Лукин – Николаев; Турчанинов – Полинин, Лызин – Чванчиков – Максимов. Голы: 1:0 – Старцев (Максимов, Карпов, 15.08 – бол.); 2:0 – Лызин (Дубинин, 37.34).

Необходимость обязательно выигрывать, видимо, сыграла с хозяевами злую шутку. Нервозности в действиях хоккеистов «Рязани» хватало, поэтому целостной игры в атаке так и не получилось. В первом периоде рязанцы реализовали большинство – новобранец Андрей Максимов нашел перед воротами Владимира Карпова, а тот не пожадничал и вывел на еще более удобную позицию Кирилла Старцева. Ближе к окончанию второй двадцатиминутки великолепную передачу от борта на Евгения Лызина начертил Роман Дубинин – партнеру на «пятачке» оставалось только уложить шайбу в сетку ворот.

Надо отдать должное гостям. Вышедший на лед без нескольких ведущих игроков «Южный Урал» меньше всего напоминал команду, занимающую 22-е место в турнирной таблице. Уральцы упирались в первом периоде, а после перерыва так и вовсе владели территорией. К счастью, хозяева сумели удержать победный счет.

Наша команда осталась на 14-й позиции в турнирной таблице, но сумела приблизиться к вышестоящим конкурентам и не позволила обойти себя преследователям, которые также одержали победы.

Михаил Солдатов

Золотые «Золотые купола»

В прошедших в нашей области самых массовых соревнованиях по мини-футболу названы призеры

Награды получили юные футболисты в восьми возрастных группах. Особо отличились игроки «Золотых куполов», вошедшие в число сильнейших во всех возрастах. Победителями стали команды детско-юношеских спортивных школ «Золотые купола» (в пяти зачетных группах), «Олимпиец», ДЮСШ по футболу и «Сокол», вторыми финишировали «Золотые купола» (в пяти возрастах), «Олимпиец» и ДЮСШ по футболу (дважды), третьи места заняли «Локомотив», ДЮСШ по футболу, «ЦСК», «Олимпиец» и «Золотые купола». Успех ставших золотыми призерами футболистов по праву делят их тренеры Олег Ерохин, Виктор Горшков, Александр Арсяков, Андрей Гришин, Тимур Девятериков, Валерий Климкин, Вячеслав Казаков и Вадим Чижов.

Опять «двойка»…

В очередном матче чемпионата России по баскетболу среди клубов Суперлиги «Рязань» в Иркутске потерпела поражение от местного «Иркута». «Иркут» – «Рязань» – 81:65 (26:12, 26:10, 12:26, 17:17).

По ходу этой встречи у хозяев было много замен, молодые баскетболисты получили больше игрового времени, чем обычно. И этим они отлично воспользовались. К завершению четверти иркутяне выигрывали – 26:12. В следующем игровом отрезке сибиряки без особых проблем продолжали убегать от соперников. Гости рук не опустили и к середине третьей четверти отыгрались с «минус 30» до 16-очковой разницы в счете. На старте заключительной десятиминутки «зубрам» удалось еще ненамного приблизиться к «Иркуту», когда с фолом забил Валентин Юрчик – 64:51. Впрочем, большего хозяева гостям не позволили.

В БК «Рязань» – смена власти

Расторгнут контракт с директором баскетбольного клуба «Рязань» Сергеем Волковым. Трудовому коллективу представлен новый руководитель – Алексей Архипов. Он окончил Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина по специальности «Преподаватель физической культуры и спорта», добился успеха на судейском поприще – стал арбитром всероссийской категории по баскетболу. С 2009 года Алексей Архипов возглавляет специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Единство» – лучшую спортивную школу в Рязанской области по подготовке резерва баскетболистов и волейболистов для ­команд мастеров.