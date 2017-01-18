В Рязанской области следователи установили личность мужчины, тело которого было обнаружено в реке Проне

Сайт следственного управления Следственного комитета России по области сообщает, что вчера вечером в районе дачного кооператива «Озерный» города Новомичуринска в реке Проне было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Личность погибшего установлена – им оказался местный житель, 1949 года рождения, который 14 января ушел из дома на рыбалку и пропал. По данному факту Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователи установят обстоятельства гибели мужчины и причину смерти. По ее результатам будет принято процессуальное решение.