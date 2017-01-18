Областная общественно-политическая газета
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18 января 2017 года
№7 (5294)
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18.01.2017
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№7 (5294) |
Четвёртая полоса
Культура
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Бархатный баритон

Сегодня в рязанском кафе «Фонтан» пройдет концерт Юрия Малистова
Бархатный баритон

Совместно с рязанскими музыкантами он представит новую программу, основанную на хитах Фрэнка Синатры.

В этот вечер московский певец и известные музыканты Рязани наполнят зал кафе «Фонтан» знакомыми и всеми любимыми музыкальными шедеврами, джазовыми мелодиями. Тихий и задушевный концерт поможет отдохнуть от праздничной суеты.

Барабанщик и трубач, которые выйдут на сцену вместе с Юрием, играют в Рязанском губернаторском симфоническом оркестре. А само выступление пройдет в режиме джем-сейшна с импровизацией и драйвом.

Обладатель бархатного баритона Юрий Малистов родился в Рязани. Десять лет пел в основанной Вячеславом Малежиком рок-группе «Мозаика», объездив с коллективом пол-Европы. Сейчас Юрий пишет свои песни, а также переводит на русский язык шедевры мировой эстрады из репертуара Фрэнка Синатры, The Beatles, Элвиса Пресли и других известных артистов.

Начало концерта в 20.00.

Статья опубликована в номере 7 (5294) от 18 января 2017 года
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
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