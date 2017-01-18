Бархатный баритон

Сегодня в рязанском кафе «Фонтан» пройдет концерт Юрия Малистова

Совместно с рязанскими музыкантами он представит новую программу, основанную на хитах Фрэнка Синатры.

В этот вечер московский певец и известные музыканты Рязани наполнят зал кафе «Фонтан» знакомыми и всеми любимыми музыкальными шедеврами, джазовыми мелодиями. Тихий и задушевный концерт поможет отдохнуть от праздничной суеты.

Барабанщик и трубач, которые выйдут на сцену вместе с Юрием, играют в Рязанском губернаторском симфоническом оркестре. А само выступление пройдет в режиме джем-сейшна с импровизацией и драйвом.

Обладатель бархатного баритона Юрий Малистов родился в Рязани. Десять лет пел в основанной Вячеславом Малежиком рок-группе «Мозаика», объездив с коллективом пол-Европы. Сейчас Юрий пишет свои песни, а также переводит на русский язык шедевры мировой эстрады из репертуара Фрэнка Синатры, The Beatles, Элвиса Пресли и других известных артистов.

Начало концерта в 20.00.