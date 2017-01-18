Областная общественно-политическая газета
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18 января 2017 года
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18.01.2017
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№7 (5294) |
Третья полоса
Культура
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Александровцы

Первый концерт обновленного состава знаменитого армейского ансамбля может состояться 23 февраля 2017 года
Автор фото: Дмитрий Осинин | Александровцы
Фото: Дмитрий Осинин.

На этой неделе похоронили погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года. Среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова, художественный руководитель коллектива Валерий Халилов. В октябре 2018 года ансамблю, созданному под руководством А.В. Александрова, исполнится 90 лет. Такой потери у коллектива не было ни разу за все эти годы. Хотя бороться за сохранение ансамбля, его традиций и репертуара приходилось.

Не последний парад

В 90-х годах, когда страна переживала сложнейший период трансформации, появились горячие головы, которые готовы были с распадом Советского Союза уничтожить и знаменитый армейский академический коллектив. Как только не называли тогда недоброжелатели Александровский ансамбль – «тоталитарный молох», «чародеи официального пафоса». А уж всячески реорганизовать, переподчинить армейский ансамбль охотников было немало. Закончилось все необычайной акцией: в ноябре 1998 года коллектив ансамбля, выстроившись у входа в Главное управление воспитательной работы Вооруженных сил, спел знаменитую песню «Варяг». Там, помните, есть такие слова: «Наверх, вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый «Варяг»… После того как прозвучали последние аккорды знаменитой песни, александровцы отправились было к зданию Генерального штаба. Генералам стоило немалых трудов отговорить артистов не исполнять «Священную войну» под окнами министра обороны. А проблемы творческого коллектива вскоре стали решаться. В 1993 году начальником ансамбля стал Дмитрий Васильевич Сомов, между прочим, выпускник Рязанского военного училища связи, которому за девять лет работы в этом качестве удалось главное – сохранить уникальный коллектив. Ведь именно ансамбль Александрова сэр Уинстон Черчилль, которого трудно заподозрить в симпатиях к Советскому Союзу, назвал поющим оружием.

Ансамбль имени А.В. Александрова любят и знают во всем мире. Но в 1945-м, в последние дни Второй мировой войны, американцы внезапно отменили запланированное выступление коллектива в США. Говорят, что за этим решением стоял президент Гарри Трумэн. И повод нашелся: на американскую землю не должна ступить нога ни одного иностранного армейского подразделения, каковым и был Александровский ансамбль. Им тогда предложили снять военную форму, выступить в гражданских костюмах. Они отказались.

Поющее оружие

А в США ансамбль все-таки выступил: в 1989 году два месяца продолжались триумфальные американские гастроли, а в 1995 году в США ансамбль участвовал в праздновании 50-летия Победы над фашизмом. И штаб-квартиру НАТО александровцы взяли без боя, дав такой концерт в Брюсселе, что на него сбежались все натовские чиновники и штабные офицеры. И в Ватикане перед Римским Папой Иоанном Павлом Вторым выступали в день его рождения. А вот спеть на ступенях Рейхстага в Берлине 9 Мая 2000 года хору ансамбля не разрешили. Видно, опасались, что вспомнится выступление этого прославленного коллектива, давшего в годы войны полторы тысячи концертов в действующей армии, в победный год, в победном мае в поверженном Берлине.

По поводу каждого запрета выступлений александровцев можно писать отдельный политический памфлет или суровый комментарий. А как же иначе, если в 2014 году ансамблю запретили выступить в Риге с Британским королевским филармоническим оркестром. Они не Гимн России собирались петь и не «Священную войну», и даже не «Смуглянку» или «Калинку», а композиции The beatls. Но идеи Черчилля живут и побеждают: ансамбль – хоть и поющее, но все-таки оружие. Нет ему пути в демократическую Европу с прибалтийским акцентом. Во всех других европейских странах александровцам аплодировали. В 1961 году они дали возможность спеть в своем концерте в Париже юной 15-летней певице, голос которой не потерялся на фоне могучего мужского хора. Певицу звали Мирей Матье, с того концерта началась ее история успеха.

Служба такая

Их прерванный полет в Сирию был обычной для них командировкой. Они часто пели там, где стреляют: в Афганистане, в Приднестровье, на Северном Кавказе, в Белграде. В Югославии они выступали под бомбежками НАТО, тогда, когда наши десантники совершили свой знаменитый бросок на аэродром в Слатине. И пели на сербском языке: «Тамо е село мое, тамо е Сербия». И зрители плакали. А в Чечне – было и такое время в 90-е годы – террористам обещали премию за убитого артиста ансамбля, такую же, как за армейского старшего офицера. И случалось, что вертолет с александровцами на борту попадал под прицельный обстрел в небе над Кавказом. У них такая служба. Между прочим, все артисты ансамбля – военнослужащие, живут по уставу, умеют владеть оружием в случае чего.

Но, может быть, самая главная боевая заслуга ансамбля имени А.В. Александрова состоит в том, что он смог сохраниться как уникальный коллектив. В недавнем телевизионном интервью, одном из последних, художественный руководитель ансамбля Валерий Халилов говорил о том, что его ансамбль – это, прежде всего, академический мужской хор. Коллектив с замечательными голосами, с уникальной, присущей только ему, манерой пения и столь же уникальным репертуаром, в котором – оперные и церковные хоры, ансамблевая и хоровая музыка любой сложности и более 2000 песен на разных языках.

Сегодня уже никто не скрывает того, о чем не очень громко рассказывали в советское время. Александр Васильевич Александров начал петь в детстве, в церкви села Плахино под руководством местного учителя Ивана Терентьева. А потом талантливый мальчик пел в хоре Казанского собора в Петербурге, учился в Придворной певческой капелле. В жизни Александра Васильевича потом была работа с многими хорами, обучение в консерватории, а в 1918–1922 годах он был регентом храма Христа Спасителя в Москве. Так получилось, что он был последним регентом храма перед его разрушением. Традиции русского церковного пения живы в звучании Александровского хора. Не случайным совпадением теперь выглядит и тот факт, что один из последних концертов в своем прежнем составе хор ансамбля дал именно в храме Христа Спасителя в Москве. Этот храм словно родовой дом для них. Под его сводами особенно органично звучит величественный, полифоничный и могучий хор ансамбля, которому подвластны любые ноты и эмоции.

Будем жить!

Когда в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века в ансамбле произошла естественная смена поколений, ушли со сцены и из жизни многие знаменитые его голоса, нужно было приглашать новых солистов, сохраняя мощный пласт традиций коллектива, его репертуара. И новые люди пришли, и великолепно зазвучали. Многих из них мы потеряли в декабре. Но тогда, в начале нового тысячелетия, у ансамбля появилась собственная детская студия «Юные александровцы», в которой занимаются дети от 5 до 15 лет. Была образована при ансамбле и эстрадная группа «Александров-парк», которая исполняет эстрадные шлягеры в яркой, присущей только этому ансамблю манере. Это не потакание ветреной моде, это проявление способности коллектива быть современным, актуальным, открытым для перемен.

Именно в эти годы возобновились постоянные отношения ансамбля с родиной основателя коллектива А.В. Александрова. Они не раз приезжали с концертами и в Рязань, и в Плахино. А как заразительно они музицировали в Александровском сквере в день открытия памятника своему основателю! Мы в Рязани уверены, что они еще приедут к нам, еще споют. В память о тех, кто ушел. И для тех, кто всегда готов слушать александровцев.

Статья опубликована в номере 7 (5294) от 18 января 2017 года
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