Областная общественно-политическая газета
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18 января 2017 года
№7 (5294)
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18.01.2017
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№7 (5294) |
Третья полоса
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Металл устал, или Как сохранить железные нервы

Металл устал, или Как сохранить железные нервы

Сказать, что маршрут «Касимов – Рязань» мне хорошо знаком, значит, ничего не сказать. За много лет езды туда и обратно я изучила этот путь досконально. Если рейсовый автобус комфортный и досталось место у окна, три с небольшим часа в дороге не кажутся такими уж утомительными. Если, конечно, обходится без форс-мажора. А он, к сожалению, в пути случается, и, как это обычно, в самый неподходящий момент.

Ничто, как говорится, не предвещало... Полный пассажирами автобус в своем обычном графике двигался в Рождество из Касимова в сторону Рязани. Но стоило только нам выехать из Спас-Клепиков, что-то пошло не так, и он встал посреди леса. Бедолага-водитель (надо отдать ему должное) минут сорок на крепком морозе пытался ликвидировать неведомую поломку, но все было тщетно. Мы поняли это, когда все-таки тронувшийся с места автобус вдруг поехал в обратном направлении. Весь автобус, а это больше сорока человек, высадили на Клепиковской автостанции. А между тем, как говорилось в известном сатирическом монологе, смеркалось. Правда, участникам этого затянувшегося вояжа было не до сатиры, ведь по графику мы должны были уже прибыть в Рязань. В зале ожидания автостанции было очень холодно, по ощущениям, наверное, чуть выше нуля градусов. Зато эмоциональная обстановка начала быстро накаляться. Нам объявили, что в автобусе что-то внутри замерзло, это и помешало благополучно доехать до Рязани.

Что ж, всякое бывает, металл устал, тем более в такую погоду. Люди, между тем, устали не меньше. А в ситуации, когда накрывает усталость, образуется дискомфорт, когда рушатся планы, что-то идет не так, человек проявляет себя, что называется, во всей красе. И вот здесь было любопытно понаблюдать за замерзшими пассажирами злосчастного рейса «Касимов – Рязань». Основная масса людей хоть и были явно недовольны и сильно нервничали, но безмолвствовали, полагаясь, вероятно на то, что ситуация вскоре как-то сама собой разрешится. Зато на их фоне очень выделялась одна из пассажирок, которая сразу начала активно бороться за свои права, куда-то звонить, выяснять, на чем и когда нас повезут в Рязань. Можно было бы считать, что эта дама просто молодец, если б не ее агрессивное поведение и демонстративные угрозы в сторону сотрудниц автостанции. Сами они хоть угроз, конечно, и не заслуживали, но к застрявшим не по своей вине праздничным вечером в Спас-Клепиках пассажирам отнеслись без должного внимания, долго не могли точно сказать, как и кто будет нас вызволять из районного центра, и лишь, как мантру, повторяли, что от них тут ничего не зависит. Пока они вели словесные и безрезультатные перепалки с некоторыми взволнованными пассажирами, я обратила внимание на женщину, которая по телефону спокойно объясняла кому-то про сломавшийся автобус. Оказалось, из-за возникшего форс-мажора она опаздывала на поезд, но при этом почему-то не бегала и не кричала на всю автостанцию о том, как не задался ее день, а, напротив, старалась сохранять самообладание. Такому человеку сразу захотелось хоть чем-нибудь помочь. Вместе мы зашли с моего смартфона в Интернет и посмотрели, какие еще идут поезда в ближайшее время в нужном направлении.

…Все хорошо, что хорошо кончается. После часового ожидания за нами приехал еще один автобус из Касимова и благополучно доставил нас в Рязань. В общей сложности дорога заняла пять с половиной часов, праздничное настроение, что и говорить, было подпорчено. Но даже не в этом дело. Ситуация показательна еще и тем, что мало-мальски сложные обстоятельства, как мы видим, к сожалению, разобщают людей. Одни хмуро молчат, другие демонстративно нападают, третьи, защищаясь, нападают в ответ. Эскалация конфликта в этом случае неминуема. А ведь есть у нас в России такой замечательный праздник – День народного единства. И означает он, что мы должны быть едины не только перед лицом какой-то большой внешней угрозы, но и в повседневной жизни, со всеми ее сложностями и перипетиями. Железные нервы – это, конечно, хорошо. Но стоит ли их лишний раз закалять?

Статья опубликована в номере 7 (5294) от 18 января 2017 года
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№ 7 (5294) от
18 января 2017
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