Опасные дороги внесут в перечень

Он поможет снизить аварийность на трассах области

Эти и другие вопросы обсуждались на заседании правительства области, которое провел губернатор Олег Ковалев.

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, администрации г. Рязани.

В начале заседания губернатор Олег Ковалев вручил региональные награды. За многолетнюю плодотворную работу вице-губернатор области Сергей Филимонов удостоился «Знака Великого князя Олега Рязанского». Почетным знаком «Почетный юрист Рязанской области» награжден Алексей Матин, который недавно назначен Указом Президента России судьей Арбитражного суда Рязанской области и ранее работал в должности заместителя руководителя аппарата – начальника правового управления аппарата правительства региона. Глава региона вручил удостоверение Екатерине Мухиной, которая продолжит свою трудовую деятельность в должности уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области. Олег Ковалев пожелал награжденным успехов в дальнейшей работе. Губернатор также направил свои поздравления с 70-летием со дня рождения и памятный подарок в адрес Вячеслава Любимова, который в 1996-2004 гг. был главой администрации области.

В ходе заседания регионального правительства был одобрен ряд законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в нормативно-правовые акты в связи с приведением их в соответствие с действующим законодательством. В частности, они касаются вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, градостроительной деятельности, порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории региона, региональных стандартов, используемых для расчета субсидий гражданам при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. По словам губернатора, в регионе уже почти два года действует эффективная система выплаты компенсаций людям за ЖКУ. «Выработанный в регионе механизм работы признан одним из лучших в стране, его надо сохранять и продолжать качественно оказывать эту услугу населению», – подчеркнул Олег Ковалев.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Савичев представил изменения в проект регионального закона, согласно которым ежегодно в регионе будет составляться перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин, из-за которых там совершаются ДТП. Губернатор отметил, что минтрансу области в этом направлении необходимо тесно взаимодействовать с федеральными ведомствами, чтобы учесть в работе участки, находящиеся на федеральных трассах. Вместе с тем следует четко определить сроки утверждения этого перечня, чтобы своевременно внести необходимые корректировки в региональную программу, по которой в области ведется деятельность по повышению безопасности дорожного движения.