Капремонт нуждается в корректировке

Требования к работе Фонда капитального ремонта будут ужесточаться

В ходе заседания регионального правительства губернатор Олег Ковалев заявил, что работа Фонда капитального ремонта требует серьезных корректировок.

По словам главы региона, в ближайшее время он проведет совещание с профильными подразделениями, касающееся работы Фонда капитального ремонта Рязанской области. «Программа капремонта прошлого года в целом реализована. Но, к сожалению, многие поручения, которые я давал, не были выполнены. Это касается подходов к формированию региональной программы на 2017 год, корректировки программы 2016 года, – заявил Олег Ковалев. – Сейчас руководитель регионального Фонда капремонта уволен по собственному желанию, но требований к работе Фонда я снижать не буду, буду только их ужесточать».

Как отметил губернатор, в приоритете по-прежнему должны быть те дома, которые нуждаются в серьезном комплексном ремонте и находятся в наиболее сложном техническом состоянии. «Такие объекты должны попадать в программу в первую очередь, и их ремонт надо проводить безотлагательно, – подчеркнул Олег Ковалев. – Кроме того, нужно постоянно вести работу с людьми, разъяснять порядок проведения работ по капремонту, совместно осуществлять контроль за их качеством и сроками производства работ, оперативно реагировать на жалобы жителей на подрядчиков».

Губернатор проинформировал, что назначен исполняющий обязанности руководителя Фонда, который должен уже на этой неделе представить проект программы капремонта и подробный доклад по всем обозначенным темам.