Нововведение вызвало проблемы

Глава региона поручил разобраться в ситуации с оплатой «коммуналки» на почте

На заседании областного правительства губернатор Олег Ковалев заявил, что необходимо разобраться в ситуации с оплатой ЖКУ через почтовые отделения в Рязани и привлечь к ответственности тех, кто не должным образом отнесся к решению этого вопроса.

С 1 января 2017 года отделения ФГУП «Почта России» прекратили принимать коммунальные платежи у жителей Рязани по причине отсутствия договора с КВЦ на оказание этого вида услуг. «Большинство тех, кто привык оплачивать коммуналку на почте, – пожилые люди. И эта ситуация стала для них серьезной проблемой», – сказал Олег Ковалев.

Губернатор отметил: несмотря на то что, по информации городской администрации, появились дополнительные пункты приема платежей и терминалы, следует принять ряд мер. «Прошу главу администрации Рязани Олега Булекова до конца разобраться в этой ситуации и привлечь к ответственности тех, кто своевременно не разобрался с договорами, не оповестил жителей города о таких изменениях, не предусмотрел для горожан альтернативные способы оплаты ЖКУ», – подчеркнул Олег Ковалев. По словам главы региона, необходимо окончательно решить возникшую проблему и активно информировать население о принимаемых мерах.