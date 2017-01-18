Виновные наказаны

Специалисты управления энергетики и ЖКХ привлечены к дисциплинарной ответственности

17 января в соответствии с распоряжением главы администрации города Рязани Олега Булекова два специалиста управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства привлечены к дисциплинарной ответственности за неудовлетворительную работу по организации приема платежей от рязанцев за ЖКУ. С 1 января 2017 года в отделениях ФГУП «Почта России» прекратили свою работу пункты приема коммунальных платежей. По вине специалистов управления, понесших наказание, не были организованы своевременная работа по открытию альтернативных пунктов приема платежей, а также информирование населения о предстоящих изменениях.